OM : En pleine crise, Longoria fait une nouvelle annonce sur son avenir

Président de l'OM depuis maintenant trois ans, l’avenir de Pablo Longoria interroge, lui qui s’était mis en retrait de ses fonctions au mois de septembre dernier et a vu plusieurs de ses proches quitter le club, à l’image de Javier Ribalta. Interrogé à ce sujet, le dirigeant espagnol se dit déterminé à poursuivre sa mission à Marseille.

Pablo Longoria a vu plusieurs de ses proches collaborateurs quitter l’OM dernièrement. Marcelino, puis son bras droit Javier Ribalta, avant que David Friio et Pedro Iriondo ne s’en aillent eux aussi. Le président du club marseillais a lui-même menacé de s’en aller au mois de septembre dernier, après la crise institutionnelle traversée par Marseille. Après s’être mis en retrait de ses fonctions pendant quelques jours, Pablo Longoria a finalement décidé de rester le président de l’OM.

Longoria, un avenir incertain à l’OM

Mais jusqu’à quand ? L’avenir de Pablo Longoria suscite beaucoup d’interrogations et selon L’Équipe , il aimerait même faire de Stéphane Tessier son successeur à la tête de l’OM. D’autant plus qu’en raison des mauvais résultats de cette saison et des mouvements incessants sur le mercato, il est de plus en plus critiqué à Marseille. Cependant, Pablo Longoria se dit déterminé à rester et à poursuivre sa mission.

« J’ai plein d’énergie, plein de force, beaucoup de détermination »