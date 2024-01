Mercato - OM : En privé, Longoria vend la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

L'OM nage en eaux troubles ces derniers jours. A un peu plus de 24h de la fin du mercato, l'incertitude continue de régner et Pablo Longoria semble être complètement dépassé par les événements. Suite aux départs des différents dirigeants espagnols, le président de l'OM est de plus en plus esseulé et une passation de pouvoir se confirme en privé.

Il pourrait bien s'agir du dernier mercato de Pablo Longoria à la tête de l'OM. Tout proche de claquer la porte après les incidents avec les supporters, il avait tout de même réaffirmé son engagement, promettant de remettre Marseille sur de bons rails. Mais ses plus fidèles associés eux, à l'image de Javier Ribalta, sont partis, laissant Longoria avec beaucoup moins de pouvoir. En privé, il aurait même avoué qu'il n'avait plus le dernier mot pour les transferts.

Longoria se détache de l'OM

« Je n'ai plus la main, c'est Tessier le décideur final ! », aurait confié Pablo Longoria à plusieurs agents cet hiver selon L'Equipe . Et le quotidien sportif va plus loin en ajoutant que le président de l'OM aimerait que Tessier lui succède en fin de saison. Pablo Longoria semble donc vouloir quitter la cité phocéenne pour confier les clés du club à l'ancien dirigeant de l'ASSE.

«Tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo»