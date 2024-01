OM : Clashé en direct, Longoria «perd les pédales»

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi prochain, l’OM a décidé d’ouvrir la porte à un départ de Jonathan Clauss, tandis que Pape Gueye, enfin de contrat, est poussé vers la sortie. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la politique sportive de Pablo Longoria en cette fin de mercato hivernal.

Un an après son arrivée en provenance de Braga, Vitinha va déjà quitter l’OM. Le Portugais de 23 ans va finir la saison au Genoa, où il va être prêté avec une option d’achat estimée à 25M€. Il y retrouvera Ruslan Malinovskyi, que les Rossoblu ont accepté de recruter définitivement. Dans le même temps, l’OM a également fait savoir qu’un départ de Jonathan Clauss, sous contrat jusqu’en juin 2025, était possible, lui qui semblait plutôt parti pour finir la saison à Marseille.

Mercato : L’OM retente le coup avec ce club de Ligue 1 ? https://t.co/UPgaWRQNt5 pic.twitter.com/UoIAiqrflQ — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Retournement de situation pour Gueye et Sarr

Tout cela s’ajoute à d’autres dossiers, notamment celui de Pape Gueye. Malgré deux offres formulées par l’OM, le milieu de terrain de 25 ans n’a pas prolongé son contrat, qui prend fin en juin prochain. Selon L’Équipe , un départ de l’international sénégalais dans les derniers jours du mercato est peu probable, tout comme celui de son compatriote Ismaïla Sarr. Ouvert à son départ, l’OM a revu sa position d’après RMC Sport . Une véritable capharnaüm qui n’est pas au goût de Jérôme Rothen.

« Longoria perd les pédales »