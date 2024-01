Mercato : Un international algérien prêt à jouer un vilain tour à l’OM ?

Thibault Morlain

Alors que l’OM a déjà enregistré 4 renforts dans ce mercato hivernal, cela ne serait peut-être pas terminé à Marseille. Dans la dernière ligne droite, Pablo Longoria pourrait encore étoffer le groupe de Gennaro Gattuso et pour cela, le nom de Saïd Benrahma a notamment circulé. Mais voilà que l’Algérien, aujourd’hui à West Ham, pourrait plutôt opter pour… l’OL.

Le départ de Vitinha étant imminent à l’OM, le club phocéen pourrait donc tenter de remplacer le Portugais à la dernière minute. Quelle pourrait alors être la solution ? Dernièrement, il était notamment question d’un intérêt de l’OM pour Saïd Benrahma. En difficulté à West Ham, l’international algérien a toutefois d’autres options sur le mercato. A commencer par l’OL.

L’OM réclame un départ, la raison est hallucinante https://t.co/cbqm0D08iD pic.twitter.com/oFuxQr9KwF — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« Ils seraient ravis de venir à Lyon »

Pour L’Equipe , John Textor a d’ailleurs fait le point sur les dossiers Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma. Le patron de l’OL a alors affirmé : « Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon ».

« On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d’accord »