L'OL annonce deux transferts de dernière minute

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato hivernal, l'OL a déjà officialisé cinq transferts : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Alors qu'il a formulé des offres XXL pour Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma, deux attaquants, John Textor prévoit également de recruter un défenseur et un milieu de terrain d'ici la fin du marché.

Lors de cette fenêtre de transferts, l'OL s'est montré particulièrement actif. Passés totalement à côté de leur première partie de saison (16èmes sur 18 en Ligue 1 actuellement), les Gones ont officialisé cinq transferts pour réussir à se maintenir : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic.

L'OL prépare deux nouveaux transferts

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , John Textor a avoué qu'il ne comptait pas en rester-là malgré ces cinq arrivées à l'OL. En effet, le président lyonnais a formulé des offres XXL pour deux attaquants, à savoir Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma. En parallèle, John Textor compte recruter à la fois un défenseur et un milieu de terrain d'ici la fin du mercato hivernal.

L'OL attend un défenseur et un milieu