Le RC Lens prépare un transfert au FC Nantes

En marge des discussions pour Massadio Haidara au FC Nantes, le RC Lens aurait transmis une offre aux Canaris pour Bastien Meupiyou, le jeune défenseur de 17 ans. Les Sang-et-Or auraient proposé 5M€ pour ce transfert. Offre que les Nantais auraient repoussé, dans l'espoir de prolonger leur joueur.

D'ici la fin du mercato, le FC Nantes espère toujours boucler l'arrivée d'un nouveau latéral gauche afin de compenser les départs de Jaouen Hadjam aux Young Boys de Berne et de Quentin Merlin à l'OM. Dans cette optique, malgré un accord avec Boavista pour le transfert de Bruno Onyemaechi, la priorité reste Massadio Haidara.

Le RC Lens fait une offre pour Bastien Meupiyou

Les discussions se poursuivent à ce sujet entre le RC Lens et le FC Nantes. Et en parallèle de ces discussions, les Sang-et-Or en ont profité pour transmettre une offre de 5M€ aux Canaris pour Bastien Meupiyou comme l'a révélé Ouest-France , et confirmé L'EQUIPE .

Nantes refuse 5M€

Néanmoins, le FC Nantes a repoussé cette offre, misant sur son jeune défenseur de 17 ans pour l'avenir. En effet, alors que le contrat de Bastien Meupiyou prend fin en juin 2025, les Canaris espèrent parvenir à un accord avec le joueur pour une prolongation. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas.