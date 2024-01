Surprise, le transfert de Karim Benzema est imminent ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema déjà sur le départ seulement six mois après son arrivée à Djeddah ? Transféré à Al-Ittihad l’été dernier, Benzema voit son avenir remis en question en Arabie saoudite et des rumeurs de retour en Europe et notamment à l’OL sont légion. Mais la Saudi Pro League préparerait un transfert… en interne !

Le feuilleton Karim Benzema a beaucoup fait parler en ce mercato hivernal. Les plus folles rumeurs ont fusé. À commencer par un retour à l’OL. RMC Sport confiait que le propriétaire John Textor comptait s’appuyer sur ses entrées en Arabie saoudite avec sa société Eagle afin de rapatrier Benzema à l’OL qui aurait des envies d’ailleurs lui qui est critiqué et surnommé « Ben-Hazima » à savoir « fils de la défaite » par certains supporters d’Al-Ittihad.

Entre Benzema et l’OL, c’est terminé

Pour autant, un transfert à l’OL n’est absolument pas d’actualité d’après le journaliste Hugo Guillemet sur le plateau de L’Équipe du soir. « Du côté du joueur, on me dit que c’est complètement faux. Aujourd’hui, la réponse à l’OL c’est : ‘‘Arrêtez on a pas le temps pour ces conneries’’. Et la réponse du côté du joueur c’était que ce n’est pas du tout vrai. Textor n’a jamais été en contact avec Karim Benzema, mais il n’a même jamais été en contact avec un proche de Karim Benzema ».

