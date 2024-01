Mercato - PSG : Mbappé va imiter Zidane pour son transfert !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé voit son nom lié à certains grands clubs de Premier League et plus particulièrement les Reds de Liverpool. Cependant, son destin devrait le conduire au Real Madrid et non en Angleterre. D’ailleurs, selon Jérôme Rothen, Mbappé n’aurait pas pour projet de relever un challenge en Angleterre… comme Zinedine Zidane !

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Et depuis, son nom est lié à plusieurs grands clubs et équipes nationales. Que ce soit le PSG, l’OM, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea et bien d’autres. Et alors que Liverpool va perdre Jürgen Klopp en fin de saison, Zidane pourrait être annoncé chez les Reds .

Comme Zidane, Mbappé ne veut pas de la Premier League ?

Cependant, selon Jérôme Rothen, Zinedine Zidane refuse catégoriquement d’entraîner en Premier League. Et il semble que Kylian Mbappé ne souhaite pas s’engager dans un club anglais pour des raisons similaires selon l’ancien joueur du PSG et actuel consultant de RMC .

«Kylian Mbappé ne veut pas aller en Angleterre !»