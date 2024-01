Le PSG se fait clasher pour son mercato !

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Enrique a bénéficié d’onze recrues différentes pour cette saison lors du mercato estival, y compris Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Cependant, les deux attaquants ne sont pas des éléments incontournables du onze de départ de Luis Enrique. De quoi pousser Stéphane Guy à s’interroger sur la gestion du club.

Tout est allé très vite pour Randal Kolo Muani. En l’espace d’un an, l’attaquant a quitté le FC Nantes libre de tout contrat pour l’Eintracht Francfort, a profité de la blessure de Christopher Nkunku pour prendre part à la dernière Coupe du monde, a fait son trou en Allemagne et a été transféré dans son club de coeur l’été dernier pour 95M€. Néanmoins, la vie n’est pas rose pour l’international français au PSG.

180M€ pour deux remplaçants

En effet, titulaire régulier à ses débuts, Randal Kolo Muani l’est beaucoup moins depuis quelque temps, Luis Enrique privilégiant une attaque composée de Bradley Barcola, d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Outre les 95M€ investis pour Randal Kolo Muani, le PSG s’est mis d’accord avec le Benfica Lisbonne pour lever l’option d’achat à 65M€ de Gonçalo Ramos, auxquels s’ajouteraient des bonus de 15M€.

Mercato : Le PSG vise un nouveau crack ! https://t.co/XSqB9AHTrX pic.twitter.com/0ASaaYekPe — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Il n’y a qu’au PSG que c’est possible cette gestion»