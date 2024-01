Mercato : Il quitte le PSG, la raison est dévoilée

Axel Cornic

Peu utilisé depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal, Cher Ndour était annoncé possible partant cet hiver. C’est finalement ce qui est arrivé, puisque le milieu de 19 ans a été prêté à Braga, où il aura sans aucun doute beaucoup plus de place qu’au Paris Saint-Germain, où il n’a joué que quatre rencontres toutes compétitions confondues.

Considéré comme l’une des nouvelles promesses de la jeune génération italienne, Cher Ndour a rejoint le PSG l’été dernier, en provenance de Benfica. Pourtant, si Luis Enrique s’est montré élogieux à son encontre en conférence de presse, il n’a que très peu joué lors de la première partie de saison.

« Je n'aurais pas aimé partir en prêt »

Ainsi, avant même le début du mercato hivernal, un possible prêt a été évoqué pour l’Italien, qui semblait pourtant être contre cette option l’été dernier. « Mon idée est d'aller dans une équipe et d'y rester. Je n'aurais pas aimé partir en prêt » avait expliqué Cher Ndour, lors d’un entretien accordé à la Rai . C’est pourtant ce qui s’est passé, puisque ce lundi le PSG a annoncé son départ en prêt du côté de Braga.

Braga lui a fait une promesse