Le PSG en passe de boucler un nouveau départ ?

Thibault Morlain

Ce lundi, le PSG a officialisé le départ de Cher Ndour. L'Italien a été envoyé en prêt jusqu'à la fin de la saison à Braga. On dégraisse donc l'effectif de Luis Enrique et ce n'est pas terminé visiblement. Le mercato hivernal n'a toujours pas fermé ses portes et le PSG serait en passe de régler un autre départ.

Actif dans le sens des arrivées, le PSG l'est maintenant concernant les départs. Alors qu'on a beaucoup parlé de Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike, le premier à faire ses valises est Cher Ndour. Arrivé l'été dernier, l'Italien a été prêté à Braga pour engranger du temps de jeu. Et voilà que Noha Lemina pourrait lui emboiter le pas et quitter à son tour le PSG.

Le milieu de terrain Cher Ndour rejoint le SC Braga dans le cadre d’un prêt jusqu’au 30 juin 2024.Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Cher pour sa deuxième partie de saison avec le SC Braga. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2024

Lemina vers Amiens ?

Son prêt à la Sampdoria étant infructueux, Noha Lemina ne terminera pas la saison en Italie, ni au PSG. Le milieu offensif de 18 ans pourrait alors prendre la direction de la Ligue 2. En effet, selon les informations de L'Equipe , Amiens serait parvenu à trouver un accord avec le PSG pour le prêt, avec option d'achat, de Lemina.

La guerre est déclarée

Amiens pourrait donc accueillir Noha Lemina très prochainement. Mais rien n'est encore bouclé à 100% pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. En effet, le quotidien sportif précise que d'autres clubs français tenteraient de faire capoter les plans des Picards et d'accueillir Lemina.