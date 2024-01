Mercato : Le PSG vise un nouveau crack !

Axel Cornic

A l’affût des jeunes promesses de la nouvelle génération, le Paris Saint-Germain semble être tombé sous le charme d’un milieu suédois d’à peine 17 ans. Il s’agirait de Lucas Bergvall, actuellement sous contrat avec Djurgårdens IF, dont l’ascension fulgurante impressionne... et attise l’intérêt des plus grands clubs d’Europe.

Warren Zaïre-Emery est l’une des belles surprises de la saison et il semble bien parti pour devenir le nouveau pilier du PSG, surtout si Kylian Mbappé quitte le club à la fin de son contrat. Mais il pourrait bientôt être accompagné par un nouveau prodige.

Mercato : Le PSG obligé de lâcher 175M€ ? https://t.co/8l6kQNZjdV pic.twitter.com/8RofCYMiJs — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Bergvall, le prodige qui vient de Suède

D’après les informations de Calciomercato.com , le PSG serait sur les traces de Lucas Bergvall, milieu de 17 ans qui a explosé du côté du club suédois de Djurgårdens IF. Considéré comme l’une des nouvelles promesses du football européen, il est déjà évalué à 5M€ par le site spécialisé Transfermarkt .

Le Barça est déjà passé à l’action

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque le portail italien parle de l’intérêt du Bayern Munich, de l’Eintracht Francfort, de l’Inter, de la Juventus ainsi que de plusieurs clubs de Premier League. Le danger immédiat semble plutôt être le FC Barcelone, qui aurait d’ores et déjà dégainé une offre de 10M€ pour s’attacher les services de Lucas Bergvall.