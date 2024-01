Mercato : Transfert historique à l’OM, le verdict tombe pour son successeur !

Thomas Bourseau

Vitinha ne risque pas de s’éterniser à l’OM. En effet, son départ pour le Genoa serait sur le point d’être bouclé par le biais d’un prêt avec option d’achat allant jusqu’à 25M€. Pour autant, malgré le vide qu’il laissera à Marseille, Vitinha ne devrait pas être remplacé.

Le 31 janvier 2023, Pablo Longoria mettait enfin la main sur l’attaquant de pointe qu’il recherchait pendant l’intégralité du mercato en question. Après des échecs avec Terem Moffi, Gonçalo Guedes ou encore Leandro Trossard dans un autre registre, le président de l’OM a finalement cassé la tirelire du club phocéen en lâchant 32M€ à Braga pour le transfert de Vitinha.

Vitinha en partance pour le Genoa ?

Vitinha est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Et cette étiquette, l’attaquant portugais l’a porté toute l’année civile comme un fardeau. Au point où son départ pour le Genoa par le biais d’un prêt avec option d’achat non obligatoire comprise entre 20 et 25M€ serait imminent.

Mercato : Longoria vend la mèche pour un transfert à l’OM ! https://t.co/7Q999Rj6Oj pic.twitter.com/y77zs9SAzi — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Il n’y aura pas d’attaquant de pointe pour remplacer Vitinha»