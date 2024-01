L’OM a «perdu toute patience», son transfert bientôt bouclé ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille pourrait déjà se séparer de Vitinha dans les prochaines heures. En cas d’accord total pour Ruslan Malinovskyi avec le Genoa, l’attaquant portugais quitterait en parallèle l’OM en prêt avec option d’achat comprise entre 20 et 25M€ selon différents médias. Le journaliste Florent Germain a reconnu que Pablo Longoria était à bout avec Vitinha.

Seulement une année jour pour jour après son arrivée à l’OM de Braga pour 32M€, Vitinha pourrait prendre la porte dans les prochaines heures et ce, avant la clôture du mercato hivernal mercredi soir à 23h59. En effet, en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria n’a pas caché le fait que l’Olympique de Marseille discutait du départ du transfert le plus cher de l’histoire de l’OM (32M€) avec le Genoa.

«Il a usé la patience de Pablo Longoria»

Sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme , Florent Germain a fait un point sur le dossier Vitinha. « Il a sûrement vécu son dernier match avec l’OM samedi soir. On ne peut pas être totalement définitif, mais c’est très probable que son aventure se termine sur cette bronca et ce visage dépité qui a filé directement au vestiaire. C’est encore plus clair, l’OM ne croit plus en lui, les dirigeants ont perdu toute patience. On disait il y a quelque temps que Vitinha jouait gros en janvier au vu des absences dues à la CAN. Et bien il a usé la patience de Pablo Longoria ».

«Vitinha partirait alors au Genoa en prêt sans obligation d’achat»