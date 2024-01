Mercato : L'OM a trouvé le gros lot au FC Nantes

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a recruté deux joueurs au poste de latéral gauche. Après Ulisses Garcia, c'est Quentin Merlin qui a rejoint Marseille, débarquant en provenance du FC Nantes. Un transfert justifié ce lundi par Pablo Longoria devant la presse. L'occasion pour le président de l'OM de dire que Merlin cochait toutes les cases recherchées.

Ça fait 4 recrues pour l'OM durant ce mercato hivernal. Après Jean Onana, Ulises Garcia et Faris Moumbagna, c'est Quentin Merlin qui a posé ses valises à Marseille, rejoignant ainsi l'effectif de Gennaro Gattuso en provenance du FC Nantes. Avec le départ non prévu de Renan Lodi pour Al-Hilal, Pablo Longoria a dû se remettre en quête d'un nouvel arrière gauche avec des critères assez précis. Quentin Merlin a été recruté et l'OM voit toutes ses demandes exaucées.

« Quentin rentrait dans tous les paramètres du club »

Ce lundi, Pablo Longoria était présent aux côtés de Quentin Merlin devant les journalistes à l'occasion de la présentation à la presse du nouveau joueur de l'OM. L'occasion pour le président olympien de détailler le processus de recrutement qui a amené à l'arrivée de l'ancien joueur du FC Nantes à Marseille. « Après le départ de Renan Lodi, on s'est mis une priorité, celle d'avoir un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a moins de 25 ans. Quentin rentrait dans tous les paramètres du club. C'est un des meilleurs latéraux du championnat. Il a démontré de très bonnes choses en Coupe d'Europe, de bons matchs avec l'équipe de France espoirs », a alors expliqué Longoria.

