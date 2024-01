Deux transferts à venir pour l’OM ?

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal fermera ses portes le 1er février au soir et il pourrait y avoir du mouvement du côté de l'OM d'ici là. Le club phocéen veut se séparer d'Ismaïla Sarr, qui suscite l'intérêt de deux clubs européens, et a bien l'intention de réinvestir immédiatement dans un nouveau joueur.

Surveillé de près par la DNCG, l'OM, par la voix de son président Pablo Longoria, avait promis un hiver calme. Mais depuis le 1er janvier, quatre nouveaux joueurs ont débarqué et des membres de l'effectif actuel devraient s'en aller d'ici jeudi. Après Renan Lodi, Vitinha, Luis Henrique et également Ismaïla Sarr sont pressentis sur le départ. La vente du Sénégalais pourrait permettre l'arrivée d'un nouvel élément.

Sarr bientôt vendu ?

Ismaïla Sarr brille à la CAN avec le Sénégal. Mais comme la plupart des joueurs de l'OM, il n'est pas intransférable, bien au contraire. Selon Foot Mercato , Villarreal et Nottingham Forest aimeraient le recruter cet hiver et le club phocéen ne s'y opposera pas en cas de belle offre. Pablo Longoria avait même ouvert la porte à son départ en conférence de presse, reconnaissant que le changement de système ne jouait pas en sa faveur : « Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles. C’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté. » Ce transfert pourrait en déclencher un autre.

L'OM compte réinvestir