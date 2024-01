Mercato : L’OM n’en veut plus, un club passe à l’action

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes jeudi soir, l'OM espère se séparer d'Ismaïla Sarr. L'ailier sénégalais, arrivé il y a six mois, ne correspond plus au nouveau système mis en place par Gennaro Gattuso. Actuellement à la CAN, l'ancien joueur de Watford pourrait revenir en Angleterre cet hiver.

L'OM a pris sa décision pour Ismaïla Sarr. Pénalisé par le passage en 3-5-2, l'ailier n'a plus sa place dans cet effectif selon les dirigeants qui cherchent à le vendre d'ici la clôture du mercato hivernal. Sarr possède encore une belle cote en Angleterre puisqu'un club de Premier League l'aurait contacté.

Nottingham Forest pense à Ismaïla Sarr

Recruté cet été, Ismaïla Sarr est déjà poussé vers la sortie. D'après Foot Mercato , ne souhaite pas prêter son ailier mais bien le vendre définitivement. Le média indique que Nottingham Forest aurait entrepris des premiers contacts avec le joueur qui se focalise malgré tout sur la CAN avec le Sénégal. L'OM n'a pour le moment reçu aucune offre de la part du club anglais.

Villarreal en attente