L'OM va étonner tout le monde au mercato !

Thibault Morlain

Après un an et demi de prêt à Botafogo, Luis Henrique est revenu à l'OM en ce mois de janvier. Toutefois, il était prévu que le Brésilien ne fasse pas long feu et soit vendu dans la foulée. Le fait est que Luis Henrique est toujours à l'OM et surprise, il n'est pas écarté que le joueur de 22 ans reste finalement.

Alors que l'OM a vendu Renan Lodi en Arabie Saoudite, d'autres départs sont attendus. Mais qui ? Dernièrement, les regards se tournaient vers Luis Henrique. De retour de son prêt à Botafogo, le Brésilien était vivement annoncé sur le départ. Mais voilà qu'une grande surprise pourrait arriver si l'on en croit les dires de Pablo Longoria à propos de Luis Henrique.

« Sa situation est particulière »

En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a évoqué le cas Luis Henrique. Et voir le Brésilien rester à l'OM serait bel et bien possible : « Pour Luis Henrique, la première chose est de le remercier de la manière avec laquelle il est revenu. Il a fait un très bon match contre Monaco. Sa situation est particulière. On croit beaucoup en son potentiel, depuis le premier jour. C'est difficile de s'imposer comme on arrive à 18 ans. Il n'a jamais trouvé de continuité, la saison au Brésil lui a fait du bien ».

« Les portes de l'OM sont toujours ouvertes pour lui »