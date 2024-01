OM : C’est une grande première pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

Pablo Longoria s'est présenté en conférence de presse ce lundi, accompagné de sa dernière recrue, Quentin Merlin. Celui qui arrive pour remplacer Renan Lodi au poste de latéral gauche quitte pour la première fois son club et l'environnement dans lequel il baigne depuis sa naissance. Il revient sur cette grande première.

Quentin Merlin a été présenté à la presse ce lundi. Le nouveau latéral de l'OM débute une toute nouvelle aventure, lui qui connait là le premier transfert de sa jeune carrière. Mais il y a bien une première fois à tout dans la vie comme l'ancien joueur du FC Nantes l'a expliqué en conférence de presse. Et signer à l'OM était une occasion qu'il ne pouvait pas laisser passer.

«C'était un choix évident quand ils m'ont contacté»

« C'est mon premier transfert. C'est un grand club, un club spécial, historique. C'était un choix évident quand ils m'ont contacté. C'est un club qui me correspond, avec du caractère. Il y a des joueurs qui ont la même mentalité que moi. C'était une suite logique dans ma carrière de venir ici », a confié Quentin Merlin ce lundi, lui qui quitte pour la première fois l'environnement dans lequel il a été bercé.

«Humainement, je veux apprendre à me découvrir»