Mercato : L’OM rêvait d’une folie à 90M€ ?

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un an à l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 32M€ bonus compris, Vitinha pourrait déjà s’en aller dans les derniers jours du mercato hivernal. Une opération qui est un échec pour le moment et quoi qu’il arrive, Marseille risque de ne pas récupérer l’argent investi pour le recruter l’année dernière. D’autant plus que selon Julien Fournier, Pablo Longoria avait même l’ambition de boucler un transfert à 90M€ avec le Portugais.

Presque adulé depuis qu’il est arrivé à l’OM, l’image de Pablo Longoria s'effrite peu à peu, surtout depuis l’été dernier. Plusieurs opérations réalisées lors des derniers mercatos interrogent, notamment le recrutement de Vitinha contre 32M€ l’année passée. Auprès de La Provence , Julien Fournier a analysé la stratégie de l’OM et estime que plusieurs erreurs ont été commises.

L'OM va étonner tout le monde au mercato ! https://t.co/ohr4SNC22v pic.twitter.com/2gOAD8ur23 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté»

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Vérétout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis », a déclaré Julien Fournier.

«Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ?»