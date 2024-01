Incroyable, Matt Pokora lance un défi à l’OM sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'occasion ratée par Vitinha dans les arrêts de jeu du choc entre l'OM et l'AS Monaco (2-2), continue de faire parler. Sur les réseaux sociaux, Matt Pokora, fidèle supporter marseillais, s'est même offusqué du prix de l'attaquant portugais, recruté pour 32M€, et défie Pablo Longoria, en assurant qu'il peut trouver beaucoup mieux en Ligue 1, et pour moins cher.

Les supporters de l’OM ne sont pas prêts d’oublier l’occasion ratée par Vitinha qui aurait pu offrir la victoire aux Marseillais contre l’AS Monaco. C’est notamment le cas de Matt Pokora, persuadé qu’il peut trouver de meilleures recrue en Ligue 1.

«Avec 5M€ j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui»

« Vitinha 35 millions joueur le plus cher de l’histoire de l’OM… Pablo va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil… c’est TRÈS TRÈS grave… Avec 5 millions j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui », écrit le chanteur, fan de l’OM, sur son compte X .

Vitinha 35 millions joueur le plus cher de l’histoire de l’OM… Pablo va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil… c’est TRÈS TRÈS grave… Avec 5 millions j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui. #OMASM — Matt Pokora (@MPokora) January 27, 2024

L’OM défend Vitinha