PSG : Une signature est réclamée d’urgence

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir s’il pourra reprendre la compétition suite à son grave accident de cheval, Sergio Rico arrivera bientôt au terme de son contrat avec le PSG. Le gardien espagnol affiche plus que jamais son envie de prolonger avec le club de la capitale, et il a même droit aux soutiens d’un célèbre consultant à ce sujet.

Placé dans le coma suite à une grave chute à cheval en mai dernier, Sergio Rico (30 ans) s’en est finalement sorti, mais le troisième gardien du PSG n’a toujours pas repris la compétition. Très amoindri physiquement suite à cet accident, l’Espagnol pourrait d’ailleurs se retrouver libre sur le marché dans quelques mois puisque son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain.

Mbappé - PSG : Il met les choses au clair sur la prochaine star ! https://t.co/E89FksEW0G pic.twitter.com/AykjwcnBsQ — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

« J’espère prolonger »

Interrogé dimanche dans le Canal Football Club , Sergio Rico a lancé un appel du pied au PSG concernant son avenir : « C’est vrai que mon contrat se termine en fin de saison. Ce sera la décision du club de me prolonger ou non. J’espère que ce sera le cas, j’aimerais bien. Je me plais beaucoup à Paris. J’ai reçu beaucoup de soutien que j’aimerais rendre avec mon travail. Et pourquoi pas, rester encore de nombreuses années à Paris », confie le gardien espagnol, qui souhaite donc fixer son avenir au plus vite au PSG.

« Le PSG aurait déjà dû le signer »