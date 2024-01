Mercato : Ils s’invitent à la fête pour un attaquant de l’OM !

Thomas Bourseau

En plus de Vitinha, un autre transfert semble être d’actualité à l’Olympique de Marseille. En effet, Ismaïla Sarr serait poussé vers la sortie par la direction marseillaise et l’international sénégalais aurait la cote en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Pour autant, l’attaquant de l’OM n’aurait pas d’envies d’ailleurs.

Le mercato hivernal fermera ses portes le jeudi 1er février à 23h59. D’ici là, l’OM est susceptible de mener à bien une voire plusieurs opérations. Après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal pour 25M€ ou encore avoir recruté quatre joueurs y compris Quentin Merlin l’ultime recrue marseillaise.

Après Villarreal, Nottingham Forest et Francfort sur le coup pour Sarr ?

Néanmoins, il se trouve qu’un départ de taille aurait des chances d’avoir lieu à l’OM. Bien qu’il ait été transféré de Watford pour 13M€ l’été dernier, Ismaïla Sarr est déjà annoncé sur le départ. En plus de l’intérêt de Villarreal révélé la semaine dernière par Relevo , Nottingham Forest en pincerait aussi pour l’ailier sénégalais d’après Foot Mercato . Mais pas seulement. Selon La Tribune OM , l’Eintracht Francfort aurait également des vues sur Sarr.

Ismaïla Sarr ferme la porte à un départ de l’OM