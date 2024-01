Mercato - OM : Un transfert indispensable est réclamé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté cette saison, Vitinha a encore fait parler de lui en ratant une énorme occasion qui aurait pu offrir la victoire à l’OM contre l’AS Monaco. Pour Kevin Diaz, l’attaquant portugais est touché sur le plan mental, et un départ devient même indispensable.

Recruté pour 32M€ il y a un an, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Néanmoins, son rendement est loin des attentes suscitées par son arrivée. Son occasion ratée à la dernière seconde du choc contre l’AS Monaco (2-2) est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Désormais, un départ d’ici la fin du mercato n’est plus à exclure. Et pour Kevin Diaz, c’est même la meilleure solution.



Vitinha, départ obligatoire ?

« On a vu son visage là après cette occasion raté. Il est parti directement au vestiaire. Il y a un truc avec lui, c’est que ce n’est pas un besogneux , ce n’est pas un mec qui se la raconte, qui ne fait pas les efforts. C’est un gars qui est très bas mentalement aujourd’hui. Il va y avoir des supporters qui vont appeler pour dire c’est une chèvre c’est ceci c’est cela », constate le consultant RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche estimant que la meilleure solution pour Vitinha est un départ.

«À un prêt à Braga pour se requinquer…»