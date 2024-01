Mercato - PSG : Mbappé fait fuir une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l’ère QSI, Javier Pastore avait finalement décidé de quitter le PSG en 2018. Le meneur de jeu argentin se livre à ce sujet et avoue que les signatures de nouvelles grandes stars offensives un an auparavant, comme Kylian Mbappé et Neymar, l’ont incité à changer d’air pour obtenir du temps de jeu.

Souvenez-vous, suite au rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, Javier Pastore avait été le premier grand nom recruté pour lancer le projet QSI. Arrivé de Palerme pour 42M€, soit un investissement colossal à cette époque, le meneur de jeu argentin a longtemps été un élément indispensable dans le secteur offensif du PSG. Mais le mercato estival 2017 a tout changé pour Pastore…

Il revient fort au PSG et passe un message ! https://t.co/gxZy6iO8xN pic.twitter.com/Ps68mmkFd1 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

« Neymar est arrivé, Mbappé aussi… »

Cet été-là, le PSG avait cassé sa tirelire pour recruter Neymar (222M€) ainsi que Kylian Mbappé (180M€), et Javier Pastore avait donc décidé de fuir pour continuer sa carrière à l’AS Rome : « C’était un choix, c’était mon choix de partir, sincèrement. On discutait avec le club de rester longtemps, de renouveler mon contrat, de finir ma carrière au Paris Saint-Germain. Mais Neymar est arrivé, Mbappé aussi, il y avait Di Maria, Cavani. On était beaucoup en attaque et je savais que les minutes que je pouvais avoir n’allaient pas être ce que je voulais », indique l’ancien joueur du PSG au micro de Prime Video .

Pastore raconte ses adieux