Luis Enrique : Cette enquête qui peut faire trembler le PSG

Si Luis Enrique est l'actuel entraîneur du PSG, où il a un contrat jusqu'en 2025, la presse espagnole a révélé que les joueurs du FC Barcelone réclameraient son retour pour remplacer Xavi. Le club de la capitale doit-il alors s'inquiéter pour son entraîneur ? Cette enquête ne devrait en tout cas pas rassurer le PSG pour Luis Enrique...

Avec l'annonce du départ de Xavi à la fin de la saison, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur du FC Barcelone. De nombreux noms circulent déjà dans les médias ibériques et visiblement, les fans blaugrana ont déjà leurs préférences.

Qui pour succéder à Xavi

Dans un sondage ayant recueilli plus de 16 000 votes, AS a demandé aux fans du FC Barcelone qui ils voudraient voir succéder à Xavi. Thiago Motta n'a alors recuilli que 11% des votes, Rafael Marquez 21% et Michel 30%. En revanche, à 38%, il a été voté "Autre". De quoi laisser la porte ouverte à Luis Enrique, lui que le vestiaire de Barcelone réclamerait déjà ?

Luis Enrique et un possible retour à Barcelone