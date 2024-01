PSG : Luis Enrique se fait dézinguer en direct !

La rédaction

Alors que le PSG avait parfaitement négocié sa première période, menant de deux unités à la pause, les hommes de Luis Enrique se sont effondrés au cours de la deuxième, concédant finalement le match nul face à Brest ce dimanche soir (2-2). Pour Daniel Riolo, les choix tactiques effectués par Luis Enrique expliquent en partie la débâcle parisienne en seconde mi-temps.

Le plus gros du travail semblait être fait. A la faveur de deux buts, signés Marco Asensio (38e) et Randal Kolo Muani (45e), le PSG avait fait le break au moment de rentrer aux vestiaires. Seulement, les Parisiens, face à des Brestois bien plus menaçants et entreprenants, ont complètement déjoué en seconde période, concédant finalement le match nul (2-2).

«Et puis Dembélé, pourquoi il ne joue pas en fait ?»

Pour Daniel Riolo, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, est le principal coupable de cet échec. « Face à Luis Enrique, nous sommes tous un petit peu ignorant, et moi le premier. Hernandez a joué toute la saison arrière gauche n’est-ce pas ? Beraldo est venu pour jouer défenseur axial. Mais ce soir, dans une composition 4-2-3-1, il met Lucas Hernandez dans l’axe et Beraldo à gauche. Pourquoi pas après tout. Dans son 4-2-3-1, celui qui joue 10 est Asensio. On pensait qu’il pourrait être faux neuf ou sur le côte, mais comme il faut être imprévisible pour les autres et puis moins pour soi… Et puis Kolo Muani, le pauvre. Avec Vitinha de l’OM, il faudrait qu’il fasse le cercle des dépressifs de la Ligue 1. Et puis Dembélé, pourquoi il ne joue pas en fait ? » , a-t-il détaillé dimanche soir en direct dans l' After Foot sur RMC Sport.

«Je pense que c’est le plus mauvais match de la saison»