Mercato : Le RC Lens se fait recaler pour un transfert à 9M€

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, le RC Lens aimerait s’attacher les services d’un défenseur central. En ce sens, les Sang et Or seraient notamment intéressés par le jeune Mikayil Faye. Cependant, les FC Barcelone aurait rejeté leur offre de 9M€.

Après s’être attaché les services de Jhoanner Chavez, le RC Lens veut désormais recruter un nouveau défenseur central. Les Sang et Or auraient notamment des vues sur Mikayil Faye, un dossier dans lequel ils seraient d’ores et déjà passés à l’action avec une offre de prêt avec obligation d’achat comprise entre 8 et 9M€, comme indiqué par Fabrizio Romano.

Le RC Lens a tenté sa chance pour Faye

Cependant, le journaliste italien avait prévenu : le FC Barcelone a, jusqu’à maintenant, repoussé toutes les offres qu'il a reçues pour son défenseur âgé de 19 ans. Et cela ne semble pas encore prêt de changer, puisque Mikayil Faye ne devrait pas rejoindre le RC Lens dans les derniers jours du mercato.

Le FC Barcelone recale le RC Lens