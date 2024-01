OM : Un gros problème d’argent révélé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La fin du mercato hivernal s’annonce particulièrement agitée du côté de l’OM avec plusieurs dossiers en cours, et notamment la possible vente de Jonathan Clauss qui se retrouve poussé vers la sortie. Selon Daniel Riolo, cette situation relève surtout d’une urgence financière et d’un besoin impératif de vendre pour l’OM.

C’est un fait, l’OM connaît un mercato de janvier particulièrement agité, et la situation pourrait encore évoluer d’ici la clôture du marché. En effet, plusieurs éléments tels que Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr ou encore Pape Gueye ne sont pas encore assurés de terminer la saison dans les rangs marseillais, et l’effectif pourrait donc évoluer d’ici la fin du mercato. Mais pour quelles raisons l’OM a-t-il besoin de se séparer d’autant d’éléments en urgence ?

Riolo évoque un souci financier

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo s’est appuyé sur le cas Jonathan Clauss pour évoquer des problèmes d’argent à l’OM : « Clauss ? Je ne pense qu’en aucun cas il se préserve pour l’Euro, ça ne veut rien dire. En revanche, que des deux côtés ce soit arrangeant de le faire partir contre du blé, j’irais plus vers cette hypothèse-là », indique le chroniqueur.

« Ils ont besoin de faire rentrer de l’oseille »