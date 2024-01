Mercato : L'OM planté par l'un de ses propres joueurs ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss pourrait faire ses valises en cette fin de mercato hivernal. C’est en tout cas ce que voudraient les dirigeants, puisqu’ils n’aimeraient pas du tout l’attitude de l’international français, qui aurait notamment été proposé à Galatasaray pour remplacer Sacha Boey.

Décevant depuis son arrivée, Vitinha est assez logiquement poussé vers la sortie, avec Pablo Longoria qui serait sur le point de trouver un accord avec le Genoa. Mais l’attaquant pourrait être suivi par un autre joueur, qui ne semblait pas jusque là être proche d’un éventuel départ.

OM : Un clash éclate sur le mercato https://t.co/gEdGiy4akI pic.twitter.com/MubGuNp2mN — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

L’OM veut se débarrasser de Clauss

Il s‘agit de Jonathan Clauss, titulaire indiscutable à l’OM, mais vraisemblablement plus dans les bonnes grâces de la direction. RMC Sport parle d’une véritable rupture, avec le latéral droit qui donnerait l’impression de ne plus être impliqué à 100 % dans le projet marseillais. On lui reprocherait notamment de se préserver en vue de l’Euro 2024, qui se tiendra dans seulement quelques mois en Allemagne.

Ça coince pour le moment...