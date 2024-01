L’OM veut le virer, la réponse est cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria a décidé de sévir avec Pape Gueye. Le président de l'OM a ouvert la porte à un départ du milieu de terrain, qui a refusé les deux offres de prolongation transmises par son club. Mais selon toute vraisemblance, l'international sénégalais de 25 ans devrait terminer la saison à Marseille.

La présentation de Quentin Merlin a été agitée. Présent aux côtés de sa recrue, Pablo Longoria a lâché de grandes annonces, notamment en ce qui concerne l'avenir de Pape Gueye. Le président de l'OM a indiqué que le milieu de terrain ne sera pas retenu cet hiver. Le but étant de récupérer une indemnité de transfert puisque le joueur ne semble pas disposé à étirer son contrat.

L’OM réclame un départ, la raison est hallucinante https://t.co/cbqm0D08iD pic.twitter.com/oFuxQr9KwF — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Longoria ne compte plus sur Gueye

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter: un de nos problèmes en ce moment est l'engagement » a déclaré Pablo Longoria.

Gueye n'a pas l'intention de partir