Mercato - OM : Longoria confirme les deux prochains transferts ?

Recruté par l'OM l'été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi semble sur le point de quitter le club phocéen en direction de l'Arabie Saoudite, et devrait être remplacé numériquement par le Rennais Adrien Truffert. Le président Pablo Longoria s'est confié sans détour sur ces deux dossiers chauds du mercato hivernal.

Six mois et puis s'en va ? L'OM n'avait pas hésité à débourser 13M€ lors du dernier mercato estival pour attirer Renan Lodi (25 ans) et enfin stabiliser ce poste de latéral gauche. Mais voilà, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid n'a jamais vraiment réussi à convaincre depuis son arrivée au Vélodrome, et à en croire les dernières tendances, il serait tout proche de quitter l'OM. Al-Hilal a formulé une offre de 20M€ au sujet de l'international brésilien, qui devrait être remplacé par Adrien Truffert (22 ans) qui s'apprête à débarquer du Stade Rennais.

Longoria confirme la tendance pour Lodi

Interrogé au micro de Prime Video vendredi dernier avant la rencontre entre l'OM et Strasbourg (1-1), Pablo Longoria semble d'ailleurs confirmer ces deux opérations imminentes sur le mercato : « Si Renan Lodi part et Adrien Truffert arrive ? Bon, je pense que ce n’est pas le moment de donner des noms en particulier. Pour Renan Lodi, c’est vrai que ces derniers jours il y a eu différentes propositions, différentes options, on devait recruter quelques joueurs à gauche et je l’ai dit hier, car c’est nécessaire », a indiqué le président de l'OM.

« Il faut toujours être attentif »