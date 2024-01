Mercato : L’OM prépare un transfert surprise, un joueur n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, l'OM pourrait mettre en vente Jonathan Clauss. L'international français, qui est pourtant l'un des meilleurs marseillais depuis le début de la saison, ne semble pas répondre aux attentes de la direction. Pablo Longoria lui reprocherait notamment son manque d'investissement. Face à cette nouvelle, l'entourage de l'ancien joueur du RC Lens serait incrédule.

Et si c'était la grande surprise du mercato de l'OM ? D'ici jeudi, le club phocéen espère se séparer de plusieurs joueurs. Les noms de Vitinha et Pape Gueye reviennent avec insistance, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des prestations du Portugais et de la situation contractuelle du Sénégalais. Mais les Marseillais prépareraient également le départ de Jonathan Clauss. La porte serait en tout cas ouverte pour un départ, et Pablo Longoria, présent en conférence de presse lundi, avançait une théorie pour justifier la position de l'OM sur ce dossier.

L’OM annonce deux offres, un joueur hallucine https://t.co/wnP3L5v74z pic.twitter.com/xIRs8xwVMK — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

L'OM pousse Clauss au départ

« On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés et avec la mentalité juste pour donner un coup de main d'ici à la fin de la saison. Je tiens à le répéter, un des problèmes qu'on a en ce moment, c'est un problème de mentalité et parfois d'engagement. OK ? Si un joueur n'a pas la tête à ça, il n'a pas sa place dans ce groupe », confiait le président de l'OM devant les médias

L'entourage de Clauss n'en revient pas