L’OM annonce deux offres, un joueur hallucine

En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye pourrait bien partir libre. Une option que souhaite éviter Pablo Longoria qui a d'ailleurs révélé que l'OM avait transmis deux offres de prolongation à l'international sénégalais auquel il reproche son engagement auprès du club. Des propos qui ont surpris au sein de l'entourage du joueur.

Les dernières heures du mercato s'annoncent bouillantes du côté de l'OM qui prépare plusieurs départs d'ici la fermeture du marché. Après Renan Lodi qui s'est engagé à Al-Hilal, Vitinha s'apprête à rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Mais ce n'est pas tout. En effet, le cas Pape Gueye est à suivre de près comme l'a rappelé Pablo Longoria en conférence de presse lundi.

Longoria fait le point sur le cas Gueye

« Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s'est très bien entraîné avec nous depuis l'été. Il avait un bon niveau d'engagement à l'entraînement. L'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur », a confié le président de l'OM devant les médias avant d'ajouter que « la non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter: un de nos problèmes en ce moment est l'engagement . »

L'entourage du joueur s'étonne de ces propos