Un joueur de l’OM désobéit et provoque un départ ?

Quentin Merlin a obtenu gain de cause. Désireux de rejoindre l'OM cet hiver, le latéral gauche a finalement obtenu l'accord de ses dirigeants nantais. Le joueur devrait remplacer Renan Lodi et présente une certaine polyvalence. Ce dernier peut évoluer au milieu de terrain, mais c'est loin d'être sa position préférentielle et Pierre Aristouy, son ancien coach, l'a appris à ses dépends.

Après des semaines de recherches et d'échecs, l'OM a enfin trouvé son latéral gauche titulaire. Il s'agit de Quentin Merlin, qui a débuté en professionnel au FC Nantes. Le club marseillais a déboursé près de 12M€ pour mettre la main sur Merlin, présenté à la presse ce lundi aux côtés de Pablo Longoria.

Merlin présenté à la presse

« C’est un grand club, historique. C’était un choix évident quand ils ont contacté les agents. C’est un club qui joue le haut de tableau, qui a du caractère avec mes valeurs, mes principes. À Nantes, j’étais le chouchou. Là, je vis seul, ma famille est restée sur Nantes. Et ici c’est du très haut niveau et ça me permet de me jauger » a confié Merlin. Le joueur aurait expressément demandé à l'OM, durant les négociations, à évoluer sur le côté gauche et éviter de provoquer un conflit comme au FC Nantes..

Il a fragilisé la position d'Aristouy