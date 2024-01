OM : Gattuso s’agace en privé

Arnaud De Kanel

Tenu en échec par l'AS Monaco, qui a terminé la rencontre à neuf, samedi soir au Vélodrome, l'OM continue sa mauvaise série. Les Olympiens n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de l'année, face aux amateurs de Thionville, et ils payent sans aucun doute les nombreuses absences, notamment celles liées à la CAN. En privé, la situation actuelle commencerait à irriter Gennaro Gattuso.

Le mois de janvier est en train de coûter très cher à l'OM. Les Olympiens n'avancent pas en championnat et la concurrence commence à se détacher sérieusement. Gennaro Gattuso a encore du composer avec un effectif très restreint et s'il reste professionnel jusqu'ici, le technicien italien commence à en avoir ras le bol.

Un effectif trop limité

Gennaro Gattuso reste calme face aux journalistes et c'est louable tant les sujets qui fâchent à l'OM sont nombreux. Mais en privé, il commencerait à être de plus en plus contrarié par les limites de son effectif comme l'indique L'Equipe ce lundi matin. Mais ce n'est pas tout.

Les jeunes pas au niveau