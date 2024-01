C’est confirmé, un joueur de l’OM abattu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En marge du nouveau match nul concédé par l'OM samedi soir contre l'AS Monaco au stade Vélodrome, le cas Vitinha a suscité de nombreuses réactions dans le vestiaire marseillais. Le buteur portugais a rendu une nouvelle copie particulièrement décevante, et son entraîneur ainsi que ses coéquipiers confirment qu'il est abattu par cette situation et son manque d'efficacité.

Rien ne va plus pour Vitinha à l'OM ! Le buteur portugais de 23 ans, recruté pour la somme record de 32,5M€ il y a un an, continue de galérer au sein du club phocéen comme en témoigne cette nouvelle performance complètement ratée samedi soir face à l'AS Monaco (2-2 score final). Vitinha a enchaîné les mauvais choix dans le jeu, et il a surtout raté une occasion en or à la dernière minute qui aurait pu offrir la victoire à l'OM, alors qu'il était seul face au but. Et il était donc logiquement abattu dans le vestiaire après la rencontre...

Vitinha marqué dans le vestiaire

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso a confirmé la tristesse de Vitinha, mais l'entraîneur de l'OM continue de le soutenir publiquement : « C'est un jeune joueur, il était très triste dans le vestiaire. Mais la beauté du foot, c'est que tous les quatre ou cinq jours, on peut se refaire, on peut prendre sa revanche. Si on arrive à être bien mentalement on peut se relancer, il doit penser à cela », a confié Gattuso.

« Il est triste »