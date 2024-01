L'OM valide la révolution de Gattuso

Arnaud De Kanel

Privé d'une dizaine de joueurs pour la réception de l'AS Monaco samedi soir, Gennaro Gattuso a été contraint de délaisser son 3-5-2 pour revenir au 4-3-3. Pierre-Emerick Aubameyang s'est donc retrouvé sur l'aile mais de son propre aveu, cela ne l'a pas trop perturbé, bien au contraire. Il s'est même senti à l'aise.

C'est un match nul au goût amer pour l'OM. Tenus en échec en supériorité numérique contre l'AS Monaco, les Phocéens laissent échapper des points importants en route. « Je dirais plutôt deux points de perdus. Je vais être sincère avec vous. À domicile, on se devait de gagner. Et au vu du match, je pense que nous avons réussi à trouver les décalages, à souvent sortir de la pression. Et je pense que malheureusement, on a péché dans la finition », déplorait notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Repositionné sur l'aile suite aux nombreuses absence, le Gabonais n'a pas trop été perturbé.

Le calvaire n'en finit plus pour ce joueur de l'OM, Gattuso monte au créneau https://t.co/7WeZCywZZJ pic.twitter.com/kzJ2CmjSYJ — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Ça me permet d'être libéré»

Le changement de système de Gennaro Gattuso a plu à Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est senti très bien sur le côté droit. « Personnellement, je me suis senti assez bien. J'avais des jambes, ça s'est plutôt bien passé. Pas mal d'occasions, ça me permet d'être libéré. Sur le côté, j'ai beaucoup plus d'options et j'ai moins de pression dans le dos qui arrive forcément quand je joue dos au but », a confié le Gabonais en zone mixte. Il a même inscrit un but, repoussant au fond des filets une frappe de Vitinha qui avait terminé sa course sur le poteau.

«Ça fait du bien»