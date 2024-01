Adulé à l'OM, il détruit Mourinho

Arnaud De Kanel

Devenu une idole à Marseille grâce à son passage marquant à l'OM, Alexis Sanchez poursuit sa carrière à l'Inter Milan avant son retour très attendu dans la cité phocéenne avec la sélection chilienne. A 35 ans, il commence à ressasser certains moments de sa carrière, notamment son passage raté à Manchester United où il évoluait sous les ordres de José Mourinho, l'un des meilleurs entraineurs du monde selon lui mais aux méthodes très critiquables.

Alexis Sanchez a mis Marseille à ses pieds. Auteur d'une saison impressionnante sous la houlette d'Igor Tudor, le Chilien n'a laissé personne indifférent à l'OM pour devenir l'un des joueurs les plus populaires des dix dernières années. Passé par les plus grands clubs du monde, Sanchez est revenu sur son passage à Manchester United. Comme de nombreux joueurs avant et après lui, il n'a pas franchement réussi avec les Red Devils . A l'époque, José Mourinho était aux commandes de l'équipe anglaise et les méthodes du Portugais n'ont pas été du goût de l'ancien joueur de l'OM.

«Il y avait une atmosphère créé qui n’était pas saine»

« Je dis les choses telles qu’elles sont et à mon avis Mourinho est l’un des meilleurs entraîneurs du monde en raison de sa façon de s’entraîner, de la façon dont il étudie les vidéos et de la façon dont il fait les choses. Mais ensuite, au sein du groupe, il y avait un sentiment étrange que "Vous étiez dans l’équipe et immédiatement éliminé. Parfois je ne jouais pas, puis je jouais, puis je ne jouais pas et en tant que joueur, vous perdez confiance, chaque joueur perd sa confiance. Vous comprenez ? Et puis il y avait une atmosphère créé qui n’était pas saine », a confié Alexis Sanchez dans des propos rapportés par Foot Mercato . Une relation marquante pour l'attaquant.

«J’ai perdu ma joie»