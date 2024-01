OM : Il se loupe totalement, la star du vestiaire intervient

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM a concédé le nul à domicile contre l’AS Monaco (2-2). Les Monegasques étaient pourtant réduits à 9, mais cela n’a pas suffi pour que les Marseillais s’imposent. Un résultat d’autant plus frustrant que Vitinha a raté un énorme occasion dans les ultimes secondes. Mais Pierre-Emerick Aubameyang défend son coéquipier.

Englué dans une situation délicate en Ligue 1, l’OM aurait pu s’offrir une victoire importante contre l’AS Monaco, mais a finalement été tenu en échec (2-2), notamment à cause d’un incroyable raté de Vitinha dans les dernières secondes. Vivement critiqué, le Portugais peut toutefois compter sur le soutien de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang monte au créneau pour Vitinha

« Bien sûr, je pense que c'est quelqu'un qui donne énormément, et on le voit, tout le monde sait comment éviter. Moi personnellement, je suis désolé du terme, mais ça me dérange quand ça arrive pour un gars comme lui, parce que c'est une crème. Et surtout qu'il a donné le maximum, ça arrive. C'est comme ça, c'est un attaquant, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, nous, on est avec lui. Moi personnellement, je suis avec lui à 100% », lance le numéro 10 de l’OM après le match, avant d’en rajouter une couche.

«On sera là pour lui»