Mercato : Surprise, l’OM retourne sa veste pour un transfert ?

Revenu à l'OM cet hiver, Luis Henrique s'est montré remuant lors de ses rares apparitions sous le maillot de l'OM en 2024. Le joueur brésilien s'est montré actif lors de la rencontre face à l'AS Monaco ce samedi (2-2). De quoi satisfaire Pablo Longoria, qui n'a pas exclu l'idée de le conserver jusqu'à la fin de la saison.

L'OM n'espérait pas le récupérer si tôt. Prêté à Botafogo, Luis Henrique n'a pas été retenu et a retrouvé Marseille cet hiver. Un renfort sur lequel s'est appuyé Gennaro Gattuso. En l'absence de nombreux joueurs (blessés ou partis à la CAN), l'Italien a offert sa chance au buteur brésilien, malgré les spéculations autour de son avenir.

Luis Henrique attendu au Brésil

Depuis le début du mercato hivernal, Luis Henrique est annoncé sur le départ. A en croire la presse italienne, il aurait même donné son accord pour rejoindre l'Atletico Mineiro. L'Olympiakos aurait également pris la température dans ce dossier. Mais alors que le mercato prendra fin jeudi, Pablo Longoria a fait un point sur ce dossier Luis Henrique et a surpris en annonçant qu'il pourrait rester à l'OM jusqu'à la fin de la saison.

« Les portes de l'OM sont toujours ouvertes »