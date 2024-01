Mercato - OM : Un retour inattendu a capoté

Thibault Morlain

Suite au départ de Renan Lodi et après avoir déjà recruté Ulisses Garcia, l’OM s’était remis en quête d’un arrière gauche. Dans la presse, plusieurs noms avaient alors circulé. Au final, c’est Quentin Merlin qui a rejoint Marseille alors qu’il avait également été question d’un possible retour de Nuno Tavares. Au final, le Portugais ne retrouvera pas l’OM et on en sait un peu plus à ce sujet.

Cet hiver, ce ne sont pas un, mais deux joueurs qui sont arrivés au poste d’arrière gauche à l’OM. Après Ulisses Garcia, c’est Quentin Merlin qui a été recruté par Pablo Longoria. Ce dernier a pourtant étudié d’autres pistes, à commencer par Nuno Tavares. Prêté la saison dernière par Arsenal, le Portugais aurait pu revenir à l’OM, lui qui ne connait pas la meilleure situation actuellement à Nottingham Forest où il est prêté. Mais Tavares ne reviendra donc finalement pas à Marseille en ce mois de janvier.

« Marseille voulait Nuno Tavares, mais… »

Dans sa chronique pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait certaines révélations sur le dossier Nuno Tavares. Le journaliste italien a alors confié : « Marseille voulait Nuno Tavares, des clubs italiens aussi, mais Nottingham Forest n’a pas donné le feu vert pour mettre fin à son prêt. Ils veulent le garder, surtout l’entraîneur, Nuno Espirito Santo. Arsenal était ouvert pour vendre Tavares, mais il n’y a pas eu le feu vert de Forest ».

L’OM très heureux avec Quentin Merlin