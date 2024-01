Coup de théâtre à l’OM, deux transferts de dernière minute se préparent ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu en cette fin de mercato, l'OM prépare plusieurs départs importants, à l'image de celui de Vitinha, dont le prêt au Genoa est quasiment bouclé. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria cherche également une porte de sortie pour Jonathan Clauss. Et si jamais l'international français venait à partir, deux pistes sont étudiées pour le remplacer.

Il reste moins de 48 heures avant la fermeture du mercato d'hiver, mais cela n'empêche pas l'OM de s'activer dans tous les sens, dans l'espoir de boucler encore certaines opérations, notamment sur le plan des départs. Ainsi, après le prêt de Vitinha au Genoa, l'OM s'active pour une autre grosse vente.

Clauss sur le départ ?

En effet, depuis quelques heures, l'avenir de Jonathan Clauss fait parler puisque l'OM aurait décidé de mettre sur le marché son international français. Le manque d'implication de l'ancien Lensois agacerait en interne et Pablo Longoria souhaiterait s'en servir d'exemple pour montrer que personne n'est intouchable.

OM : Surprise, le retour de Vitinha est déjà programmé https://t.co/o27nE05S7m pic.twitter.com/EtpPLlkjoP — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Assignon et Celik, les deux pistes de l'OM pour le remplacer