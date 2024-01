Premier mea culpa après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Tandis que Vitinha va s’envoler pour le Genoa, l’OM a recruté un nouvel attaquant durant ce mercato hivernal. En effet, le club phocéen a lâché 8M€ pour s’offrir Faris Moumbagna. Et alors que l’attaquant camerounais était à la CAN au moment de signer avec l’OM, le voilà enfin sur la Canebière. L’occasion pour lui de s’excuser de ce petit retard.

Avec 4 recrues lors de ce mercato hivernal, l’OM s’est notamment renforcé en attaque. En effet, le club phocéen a fait venir Faris Moumbagna du club norvégien de Bodo/Glimt. Mais depuis l’officialisation de son transfert, le Camerounais n’avait toujours pas mis les pieds à Marseille étant donné qu’il était à la CAN. Mais voilà que Moumbagna est enfin arrivé à l’OM.

« Désolé de vous avoir fait attendre »

Le Cameroun étant éliminé de la CAN, Faris Moumbagna a fait ses premiers pas sous les couleurs de l’OM ce mardi. Le néo-Olympien en a profité pour glisser quelques mots aux médias du club phocéen et Moumbagna en a alors profité pour s’excuser de son retard : « La Team OM, c’est Faris. Désolé de vous avoir fait attendre, ne vous inquiétez pas, je suis bien arrivé. On se voit très bientôt sur le terrain. Allez l’OM ».

« Je vais arriver et tout casser »