OM : Un attaquant débarque à Marseille, ça va déménager !

Thibault Morlain

Voilà une nouvelle qui devrait certainement ravir l’OM, ce samedi soir, le Cameroun a été éliminé de la CAN par le Nigéria. Par conséquent, le tournoi s’arrête là pour Faris Moumbagna. Ayant signé avec Marseille durant la CAN, l’attaquant camerounais va donc poser ses valises sur la Canebière. De bon augure pour l’OM, en proie à quelques problèmes offensifs.

Tandis que Vitinha galère toujours autant à l’OM, Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur son nouvel attaquant pour le prochain match du club phocéen. En effet, le Cameroun étant éliminé de la CAN, Faris Moumbagna va pouvoir rejoindre le groupe olympien. Recruté en ce mercato hivernal en provenance de Bodo/Glimt, le Camerounais est attendu très prochainement à Marseille et Moumbagna pourrait faire un bien fou à l’OM.

« Je vais arriver et tout casser »

Avant même de poser ses valises à Marseille, Faris Moumbagna avait mis l’eau à la bouche de tous les supporters. En effet, la recrue hivernale de l’OM avait assuré : « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM ».

« Un tank »