Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur les réseaux sociaux, on peut trouver de tout, notamment en ce qui concerne le dossier de la vente de l'OM. Plusieurs comptes affirment que le club sera vendu à des investisseurs saoudiens. D'ailleurs, une délégation aurait atterri à Marseille pour passer quelques jours au sein de la cité. De quoi susciter la curiosité.

Journaliste indépendant, Thibaud Vézirian est devenu, au fil des années, l'un des porte-paroles de ceux qui croient à une vente de l'OM. Selon lui, Frank McCourt devrait laisser sa place, dans les prochains mois, à un consortium international dont ferait partie l'Arabie Saoudite.

Vente OM : L’Arabie Saoudite annonce une très mauvaise surprise aux Marseillais https://t.co/VCa0xOnpfA pic.twitter.com/ibgLiP10dT — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

« Tout est lancé vers l’officialisation à Marseille »

« Je ne suis plus le seul à l’annoncer. Tout est lancé vers l’officialisation à Marseille. On peut te garantir que le consortium mené par l’Arabie Saoudite prendra le contrôle de l’OM et du stade » a lâché Vézirian, qui se refuse, toutefois, à dévoiler une date.

Une délégation est arrivée à Marseille