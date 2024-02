Le boss de l'OM se lâche en pleine crise

Benjamin Labrousse

Dimanche, l’OM subissait une défaite frustrante mais méritée sur la pelouse de l’OL (1-0). Après quatre matchs sans victoire en Ligue 1, la direction phocéenne ainsi que le staff organisaient ce lundi une réunion de crise. Présent ce mercredi en conférence de presse, le président marseillais Pablo Longoria est revenu sur cet événement du début de semaine à Marseille.

L’OM n’y arrive plus. Les hommes de Gennaro Gattuso, auteurs d’une très bonne fin d’année 2023, ont enchaîné ce dimanche, un quatrième match sans la moindre victoire en Ligue 1. Défait face à l’OL, le club marseillais voit ses ambitions d’Europe prendre du plomb dans l’aile, et cela n’a pas plu à la direction. Lundi, RMC annonçait qu’une réunion de crise avait été conduite à l’OM, au sein de laquelle dirigeants et le staff ont confronté les joueurs.

Pablo Longoria a mis ses joueurs face à leurs responsabilités

« Ce n'est pas suffisant. J’attends plus de vous. On est là parce que je veux qu’on avance, qu’on aille de l’avant. Il y a encore du temps pour atteindre nos objectifs, mais il faut se ressaisir » , aurait d’ailleurs lâché Pablo Longoria lundi. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le président de l’OM est revenu sur cette fameuse entrevue avec les joueurs.

« Tout le monde doit prendre ses responsabilités et envoyer des messages »