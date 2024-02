Vente OM : Le successeur de Longoria annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour de l'arrivée de l'Arabie Saoudite pour racheter l'OM sont de plus en plus insistantes. Et si jamais le club phocéen était vendu, cela signifierait forcément un départ pour Pablo Longoria. L'actuel président de l'OM ne serait évidemment pas conservé, et selon Thibaud Vézirian, un Saoudien débarquerait pour le remplacer.

La vente de l'OM est devenu l'un des sujets les plus récurrents du côté du club phocéen. Il faut dire que les résultats actuels doivent pousser les supporters marseillais à espérer une nouvelle ère. Dans cette optique, l'Arabie Saoudite est régulièrement citée pour racheter l'OM à Frank McCourt, bien que rien ne soit officialisé pour le moment. Néanmoins, un changement de propriétaire impliquerait quasiment à coup sûr le départ de Pablo Longoria, président du club depuis trois ans. Et pour le remplacer, un profil pourrait rapidement émerger.

Un dirigeant saoudien pour remplacer Longoria ?

En effet, selon les informations de Thibaud Vézirian, si l'Arabie Saoudite venait à racheter l'OM, un Saoudien remplacerait alors probablement Pablo Longoria. « Du côté des acheteurs, l’idée qu’une personnalité saoudienne prenne la présidence est envisagée. Mais à Marseille, certains espèrent voir une ancienne gloire du club, une légende, prendre ce rôle… Je pense que la face majoritaire saoudienne sera représentée », assure le journaliste au micro de Team Football.

«J'ai une vision à 20 ans pour l'OM»