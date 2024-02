OM : Longoria lâche une grande annonce sur son avenir

Thibault Morlain

De plus en plus, l'avenir de Pablo Longoria pose question à l'OM. Proche d'un départ en septembre dernier, l'Espagnol est finalement resté, mais voilà qu'il pourrait faire ses valises dans les mois à venir. Toutefois si l'on en croit les propos de Longoria, un départ de l'OM ne semble pas être dans ses plans immédiats.

Pablo Longoria restera-t-il encore président de l'OM ? Des doutes existent, encore plus après les dernières informations de L'Equipe . En effet, le quotidien sportif assure ce mardi que Longoria serait fatigué et qu'en privé, il ferait passer le message à certains proches qu'il aurait des envies d'ailleurs.

« Une vision à 20 ans pour l'OM »

Dans un entretien à paraitre pour So Foot , Pablo Longoria tient toutefois un discours quelque peu différent concernant son avenir à l'OM. Le président olympien assure en effet : « J'ai une vision à 20 ans pour l'OM ».

« Pour construire, il faut de la stabilité »