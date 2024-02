Un attaquant déjà promis à l’OM pour cet été ?

Arnaud De Kanel

Ça ne pouvait plus durer. Après un ultime raté face à l'AS Monaco, Vitinha a quitté l'OM pour rejoindre le Genoa sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cette dernière n'étant pas obligatoire, le club phocéen a de grandes chances de revoir son avant-centre dès le 1er juillet s'il ne se montre pas en Serie A.

Recruté pour près de 32M€ il y a un an, Vitinha a déjà plié bagages. Le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM n'a jamais réussi à s'imposer et Pablo Longoria l'a envoyé en prêt au Genoa. Une option d'achat de 25M€ est présente dans le deal et elle permettrait au club phocéen de limiter la casse. Malgré tout, elle ne sera levée qu'en cas de bonnes performances du Portugais, et encore... Un spécialiste du marché italien estime que le Genoa ne l'activera jamais.



«C’est juste pour ne pas perdre la figure qu’ils mettent cette option»

« L’OM ne pouvait plus supporter Vitinha vu son niveau. Mais mettre une option d’achat à 25 millions d’euros, ça ne veut rien dire. Ça aurait été la même si ça avait été un prêt sec. C’est juste pour ne pas perdre la figure qu’ils mettent cette option, pour dire "oh il y a quand même un club qui met une option à 25 millions, on ne s’est pas fait voler en l’achetant 32 millions". Alors que c’était ridicule d’acheter ce joueur à ce montant. Il y a autant de chance que je dîne ce soir avec Shakira que le Genoa lève l’option d’achat », a-t-il confié à 20 Minutes . Et Vitinha le sait pertinemment, il a de grandes chances de revenir à l'OM et c'est pour cela qu'il n'a pas formé d'adieux au moment de quitter Marseille.

«Merci Marseille, à plus tard»